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НовостиЗвезды17 февраля 2023 19:18

Рэппер Shokk сделал бесплатным вход на свои концерты для участников спецоперации на Украине

Для этого им необходимо будет предъявить доказательства участия в СВО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рэппер Shokk Фото: соцсети

Рэппер Shokk Фото: соцсети

Вход на концерты рэппера Дмитрия Бамберга, более известного как Shokk, будет бесплатным для участников специальной военной операции на Украине.

«Предложение рассмотрено, и принято решение утвердить. Участникам СВО вход бесплатный на все концерты тура», – написал артист в своем Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении, для того, чтобы бесплатно попасть на концерт рэппера, необходимо будет предъявить доказательства участия в спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Shokk запросил политическое убежище в России, поскольку в Германии, где артист жил на протяжении долгих лет, против него возбудили уголовное дело за поддержку спецоперации на Украине.

Тогда рэпер написал в соцсетях, что публично поддерживал Россию еще в 2014 годе, и это стоило ему карьеры. В ФРГ, по словам Бамберга, ему угрожает реальный срок и «показательный публичный трибунал в немецких СМИ».

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