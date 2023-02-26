Илон Маск: в 2014 году на Украине произошел госпереворот Фото: REUTERS

В 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот, написал в соцсети Twitter Илон Маск.

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», - заявил Маск.

Так владелец Twitter прокомментировал публикацию одного из пользователей, разместившего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера, который заявил, что для Путина незаконное свержение пророссийского президента стало «последней каплей».

Как писал сайт KP.RU, 3 октября 2022 года бизнесмен Илон Маск поделился своим видением урегулирования конфликта на Украине.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», - написал Маск.

По его мнению, для достижения мира на Украине необходимо выполнить четыре условия.

18 января 2023 года президент России Владимир Путин объяснил, что спецоперации РФ на Украине предшествовал госпереворот в 2014 году и последовавшие события на Донбассе.

«Трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году. С вооруженного переворота на Украине, антиконституционного. Это потребовало от нас - помощи крымчанам, затем последовали события на Донбассе», - сказал Путин.

Напомним, 21 ноября 2013 года в Киеве главную площадь - майдан Незалежности заняли сторонниками евроинтеграции Украины . Позже она стала эпицентром столкновений активистов с сотрудниками силовых ведомств, которые обернулись десятками жертв.