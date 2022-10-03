Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной

Маск поднимает телефон к небу на космической базе SpaceX в Браунсвилле, штат Техас. Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение.

"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", - написал он в Twitter.

К условиям мирного урегулирования Маск относит:

Первое, “повторное голосование” под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях;

Второе, сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева";

Третье, гарантии водоснабжения Крыма;

Четвертое, нейтральный статус Украины.

Тут же Маск провел опрос относительно своих предложений, мнения разделились приблизительно пополам. С бизнесменом согласились 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.

Отметим, что заявление препринимателя прозвучало на фоне продолжающегося падения акций компании Tesla.