Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной

Маск поднимает телефон к небу на космической базе SpaceX в Браунсвилле, штат Техас.
Фото: REUTERS
Американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", - написал он в Twitter.
К условиям мирного урегулирования Маск относит:
Первое, “повторное голосование” под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях;
Второе, сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева";
Третье, гарантии водоснабжения Крыма;
Четвертое, нейтральный статус Украины.
Тут же Маск провел опрос относительно своих предложений, мнения разделились приблизительно пополам. С бизнесменом согласились 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
Отметим, что заявление препринимателя прозвучало на фоне продолжающегося падения акций компании Tesla.