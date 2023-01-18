Владимир Путин раскрыл смысл спецоперации

Президент России Владимир Путин объяснил, что спецоперации РФ в Украине предшествовал госпереворот в 2014 году и последовавшие события на Донбассе. По его словам СВО - попытка "защитить" соотечественников, проживающих на этих территориях.

"Трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году. С вооруженного переворота на Украине, антиконституционного. Это потребовало от нас - помощи крымчанам, затем последовали события на Донбассе. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в т.ч. СВО - попытка прекратить эту войну, вот в чем смысл операции и защитить наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин.

Российский лидер утверждает, что в РФ долго "терпели и пытались договориться", однако "как выяснилось, нас просто водили за нос, нас обманывали".

"Мы сделали все, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Но противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в горячую фазу. Нам не оставалось ничего. Первичный источник госвласти на Украине - госпереворот, об этом мы не должны забывать", - считает Путин.

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