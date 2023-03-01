На западе Москвы в Новокутузовском тоннельном комплексе приступили к третьему этапу капремонта

Масштабное обновление сооружения началось в прошлом году Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о старте третьего этапа капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Он находится на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта на западе столицы. Масштабное обновление сооружения началось в прошлом году. За это время на одной из самых крупных многоуровневых транспортных развязок города сделано многое.

«На сегодня полностью привели в порядок два основных тоннеля и частично ещё четыре, которые рассчитаны для въезда и выезда транспорта, - рассказал Бирюков. - На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей. Затем обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы».

По его словам, созданный в 2000-м дорожный комплекс из шести тоннелей и пяти эстакад все эти годы оставался без капремонта. Само собой, даже самое крепкое сооружение может пострадать от природных капризов и оживлённого потока машин. Что уж говорить о тоннелях, через которые каждый день проезжает по меньшей мере половина многомиллионного города. Неудивительно, что постепенно стены и перекрытия приходили в негодность. А там недалеко и до проблем с безопасностью движения.

Заммэра уточнил, что проектом предусмотрены высокотехнологичные работы. Сюда входят, например, восстановление тоннельных стен и потолков, новая металлокерамическая облицовка, замена систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции.

«При этом применяются отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют современным стандартам безопасности», - подчеркнул Бирюков.

Напомним, за последние 12 лет на каждом мостовом сооружении в городе проводились разные виды ремонта. Благодаря этому конструкции будут служить дольше. А поездки водителей и прогулки пешеходов становятся комфортнее.

ВАЖНО

На Новокутузовском тоннельном комплексе во время ремонта сохраняется движение машин во въездных и выездных тоннелях. Для этого зона работ огорожена так, чтобы авто могли без лишних проблем продолжать свой путь.

Капремонт полностью завершат в третьем квартале 2023 года.