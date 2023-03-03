Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года Фото: REUTERS

Стоимость газа на торгах в пятницу, 3 марта, в Европе впервые с 23 августа 2021 года упала ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив таким образом темпы снижения до 3%. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цены апрельских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах на открытии торгов в пятницу, 3 марта, находились на уровне 505,1 доллара за тысячу кубометров, опустившись на 1,6%. Их стоимость по состоянию на 12.19 по московскому времени составила примерно 497,3 доллара, то есть потеря 3,1%.

Биржевые цены на голубое топливо в Европе показывают устойчивое снижение с конца 2022 года. Как писал сайт KP.RU, стоимость газа в Европе в начале января 2023 года упала из-за аномально теплой погоды, а также улучшения ситуации с ветрогенерацией. Сообщалось, что в Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров показывали до +15 градусов.