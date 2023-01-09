Цены на газ в Европе упали до показателей годичной давности из-за аномально теплой погоды

Аномально теплая погода в Европе повлияла на снижение стоимости газа Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе в начале января упала ниже 800 долларов, приблизившись к показателям годичной давности, из-за аномально теплой погоды и улучшения ситуации с ветрогенерацией. Об этом говорится в отчете консалтинговой фирмы EBW Analytics.

"Начало января 2023 года стало самым теплым как минимум за последние 15 лет", - уточнили аналитики.

Например, в Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров поднялись до +15 градусов.

Второй причиной называется увеличение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, которая сильно проседала летом 2022 года из-за безветренной погоды.

Напомним, цена газа в Европе в начале торгов в среду, 4 января 2023 года, упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 733 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с 18 февраля 2022 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как ранее писал сайт KP.RU, закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в декабре 2022 года установила рекорд для этого месяца за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. При этом отбор голубого топлива в газотранспортную систему из ПХГ, наоборот, оказался минимальным за последние три года.