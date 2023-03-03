Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по конфликту на Украине становится труднее Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западным странам становится все сложнее придерживаться единой линии в вопросе поддержки Украины. Слова политика приводит Financial Times.

Как пояснила Каллас, все хотят, чтобы военные действия прекратились, но остается нерешенным вопрос, что для этого нужно. Взгляды разных стран на него расходятся.

— Некоторые думают, что нам достаточно сделать последнее усилие, а затем подвести черту и больше ничего не делать, и это вызывает беспокойство, — отметила премьер Эстонии.

Каллас и некоторые другие прибалтийские политики считают, что часть европейских стран, среди которых Франция и Германия, хотят склонить Киев к переговорам с Россией.

— До сих пор нам удавалось убеждать Францию и Германию видеть ситуацию в том свете, в котором видим ее мы, — подчеркнула эстонский премьер-министр.

Во время предыдущего саммита НАТО в Мадриде был совершен переход «от сдерживания к оборонительной позиции». Политик добавила, что теперь страны Балтии надеются на решение о расширении военного присутствия альянса на их территории.

Отметим, что в НАТО считают балтийские страны наиболее уязвимыми своими союзниками.

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