Разведка Эстонии заявила об «угрозе» безопасности со стороны России в долгосрочной перспективе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности возросли. Об этом говорится в ежегодном отчете эстонского департамента внешней разведки, где отмечается, что единственная угроза безопасности для балтийского региона, включая суверенитет эстонской республики, исходит от Москвы.

«Угроза безопасности в долгосрочной перспективе значительно возросла из-за внешнеполитических амбиций Кремля», - говорится в документе.

Отмечается, что балтийские страны будут местом для оказания военного давления при конфликте НАТО и Москвы, которая, как заявляют в документе, считает страны Балтии «наиболее уязвимой частью» альянса.

Напомним, ранее российский посол в Таллине заявил, что Эстонии сформировался пещерный уровень русофобии, указав на то, что все контакты с диппредставительством России отслеживаются тайной полицией. По его словам, в этих условиях отношения на уровне послов поддерживать не имеет смысла