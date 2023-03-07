Польша отправит на Украину десять танков Leopard до конца недели

Польша отправит обещанные танки до конца недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша отправит ВСУ обещанные 10 танков Leopard до конца этой недели, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Также он отметил, что из 14 обещанных Киеву танков, четыре уже передано.

Сайт KP.RU ранее сообщал о возможных проблемах с поставками польских танков из-за конфликта между Германией и Польшей. Напомним, в Польше имеются танки Leopard старой модификации 2А4, которые нуждаются в обновлении и поставках запасных частей. По словам минобороны Польши, Германия задерживала поставки запчастей для ремонта техники, в связи с чем возникала угроза срыва плана по формированию двух полных дивизионов танков Leopard 2 до ожидаемого весеннего наступления России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации. Также Песков заметил, что поставка оружия Киеву “ляжет тяжелым бременем на экономику европейских стран”, а приведет только к затягиванию конфликта и усугублению последствий для украинского народа.