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НовостиПолитика5 марта 2023 10:28

Bloomberg: конфликт Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву

Польша может сорвать планы по формированию двух полных дивизионов танков Leopard 2
Сергей ЧИКОВ
Запад планирует сформировать два дивизиона танков Leopard 2

Запад планирует сформировать два дивизиона танков Leopard 2

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напряженные отношения между Германией и Польшей могут нарушить поставки Западной военной техники Киеву, об этом сообщило издание Bloomberg. В сообщении отмечено, что Польша в последнее время постоянно обвиняет Германию в задержке поставок запчастей для танков, находящихся у Польши.

Конфликт начинался с нежелания Берлина участвовать в поставке танков, однако, после одобрения Шольца на отправку, поляки сами с трудом выполнили обещания поставить танки Киеву, обвиняя Берлин в том, что им не прислали запчасти для их ремонта. В Германии обострение тона польских властей считают политическим театром перед выборами.

Правительство Шольца убеждено, что напряженность спадет после завершения предстоящих выборов в Польше, однако сейчас есть риски срыва своевременности формирования двух полных дивизионов танков Leopard 2, обещанных Киеву до начала весеннего наступления России.

Сайт KP.RU ранее приводил слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что возможные поставки танков на Украину не повлияют на продвижение российских войск.