Песков: Поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации

Песков заявил, поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине, однако это не повлияет на ход российской военной спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружения на Украину и склонять своих подопечных в Европе, чтобы увеличивать аналогичные поставки. Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт», – сказал он журналистам.

Как отметил пресс-секретарь президента России, увеличение поставок оружия и боеприпасов Украине ляжет тяжелым бременем на экономику европейских стран.

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия будет полнее задействовать имеющийся потенциал вооружений на линии соприкосновения при наращивании поставок вооружения Киеву.

Сайт KP.RU рассказывал, как Украине предложили самой платить за американское оружие.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему мы не можем проиграть битву за Украину: Запад озвучил свои мечты по разделу России (подробнее)