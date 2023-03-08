Экс-разведчик США Риттер: Путин четко обозначил будущие контуры безопасности России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине, заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.

«Вам просто нужно слушать, что он (Путин - прим.) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность», - заявил Риттер.

Он отметил, что «те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника».

По его словам, на данный момент это 150 километров для систем HIMARS.

Риттер подчеркнул, что дальнобойные ракеты, переданные Украине США, не дадут ей превосходства на поле боя, а лишь гарантируют, что страна развалится на части в результате специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года Риттер заявил, что план США по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился.

Офицер отметил, что Россия приобрела еще большую силу в военном отношении, тогда как позиции стран НАТО ослабли. Как считает американский разведчик, во многом это произошло из-за действий США.

6 марта 2023 года экс-разведчик сообщил, что оборонный промышленный комплекс США заметно уступает российской оборонной промышленности.

По мнению Риттера, Россия «производит оружие 24 часа в сутки», в то время как оборонные предприятия США не работают в таком режиме. Кроме того, США не развивают новые заводы, подчеркнул эксперт.