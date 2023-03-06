Американский разведчик Риттер рассказал об отставании США от России в оборонной промышленности

Американский эксперт заявил о преимуществах российской оборонной промышленности над американской. Фото: Александр КОЦ

Оборонный промышленный комплекс Соединенных Штатов заметно уступает российской оборонной промышленности. К такому выводу пришел офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Риттер озвучил свое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-разведчика, Россия «производит оружие 24 часа в сутки», в то время как оборонные предприятия США не работают в таком режиме. Кроме того, США не развивают новые заводы, подчеркнул эксперт.

Риттер сделал вывод, что Вашингтону в таких условиях не удастся одержать стратегическую победу над Москвой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине, так как расход снарядов ВСУ превышает объемы производства стран НАТО.

Также Столтенберг назвал необходимым побыстрее направлять технику и боеприпасы Украине, отметив, что данные поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО, призвав блок расширить производство боеприпасов.