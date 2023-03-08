Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград женщинам, приуроченной к Международному женскому дню, в среду, 8 марта 2023 года.

"Сейчас, когда Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим", - подчеркнул глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер разведки США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине.

По оценке американца, слова главы российского государства следует воспринимать так: "Те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника".

Напомним, Владимир Путин в конце февраля заявил, что Запад имеет перед собой одну цель - ликвидировать Россию. Владимир Путин отметил, что на этом фоне Москва учитывает потенциал НАТО и ее союзников, в том числе ядерный.