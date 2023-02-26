Путин заявил, что Запад преследует цель ликвидировать Россию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад имеет перед собой одну цель - ликвидировать Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

"У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию, - подчеркнул российский лидер. - И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно каждую часть".

По словам главы государства, даже такое "принятие" будет только для того, чтобы помыкать раздробленными частями, контролировать их.

Владимир Путин отметил, что на этом фоне Москва учитывает потенциал НАТО и ее союзников, в том числе ядерный.

Президент также добавил, что сателлиты США, включившиеся в антироссийскую борьбу, объявленную Белым домом, не осознают эгоистичности намерений Вашингтона.

Как ранее писал сайт KP.RU, Запад развязал войну в Донбассе, а Россия лишь использует силу, чтобы ее остановить. Об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.