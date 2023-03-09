Дубово-Василевка перешла под контроль российских сил. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в четверг, 9 марта, заявил, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный к северо-западу от Артемовска, перешел под полный контроль российских сил.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», - заявил Пригожин, слова которого опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Напомним, в минувший вторник, 7 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин Дениса Пушилина, заявил, что российские военные взяли под контроль почти половину Артемовска, а также все дороги, которые ведут к городу.

Ранее говорилось о том, что Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска. Такое мнение высказали американские журналисты Вивек Шанкар, Мэтью Мпоук Бигг, а также Эндрю Крамер.