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НовостиПолитика7 марта 2023 8:23

Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Советник Пушилина сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска контролируют почти половину Артемовска

Российские войска контролируют почти половину Артемовска

Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина во вторник, 7 марта 2023 года.

"Наши войска уже в городе, они контролируют практически половину Артемовска", - уточнил Гагин.

По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку войск в Артемовске в надежде, что это поможет избежать окружения российскими военнослужащими.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны пришли к выводам, что российские войска обеспечили себе позиционное преимущество над силами ВСУ в Артемовске. В докладе отмечается, что военное командование осознает бедственность положения и рассматривает вариант отступления из города.