Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российские войска контролируют почти половину Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина во вторник, 7 марта 2023 года.

"Наши войска уже в городе, они контролируют практически половину Артемовска", - уточнил Гагин.

По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку войск в Артемовске в надежде, что это поможет избежать окружения российскими военнослужащими.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны пришли к выводам, что российские войска обеспечили себе позиционное преимущество над силами ВСУ в Артемовске. В докладе отмечается, что военное командование осознает бедственность положения и рассматривает вариант отступления из города.