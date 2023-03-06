NYT: Киев готовит жителей Артемовска к сдаче города

NYT: Киев готовится к сдаче Артемовска. Фото: REUTERS

Официальный Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска. Такое предположение сделали журналисты издания New York Times.

«В последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», - пишут авторы публикации Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.

В статье также приводится мнение военного аналитика Райана, который отметил. что российская армия «медленно, но верно» занимает позиции в городе и вокруг него.

Напомним, в США признали бедственное положение ВСУ в Артемовске. Также сообщалось, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что в районе Артемовска для украинских военных сложилась «крайне напряженная ситуация».

Тем временем британцы предсказали Украине поражение после слов Зеленского о сложностях в Артемовске.

Ранее эвакуированный из Артемовска Юрий Марченко рассказал об отстреле мирных граждан снайперами ВСУ. Марченко из-за действий украинских снайперов потерял жену в конце февраля 2023 года. По его словам, стреляла пара женщин-снайперов в форме вооруженных сил Украины, одну из них он видел сам.