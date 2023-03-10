В Грузии считают, что после отзыва закона об иноагентах оппозиция потребует освободить Саакашвили Фото: REUTERS

Политолог Петре Мамрадзе рассказал NEWS.ru, что главным зачинщиком протестов в Грузии выступила партия «Единое национальное движение», выдвиженцем которой был Михаил Саакашвили. Эксперт предположил, что на очередном митинге оппозиция потребует освобождения бывшего президента, однако такие призывы уже найдут гораздо меньше сторонников.

Напомним, что акции протеста проходят в Грузии с 7 марта. Их спровоцировало принятие парламентом в первом чтении законопроекта о так называемых «иноагентах». Люди требуют его отзыва. Власти удовлетворили этот ультиматум, однако по юридическим правилам окончательный отказ от принятия документа может быть озвучен только во время следующих парламентских слушаний, которые в ближайшие дни не запланированы. Поэтому митинги продолжаются, а требования возрастают — 9 марта властям пришлось освободить всех задержанных ранее, а затем зазвучали призывы об отставке правительства.

Политолог Мамарадзе отметил, что оппозиция убедила молодежь в том, что принятие законопроекта помешает интеграции с Европой.

— Молодежь вышла на улицы. И стала слушать оппозицию из Единого национального движения, партии Саакашвили. А на Западе сейчас началась кампания за освобождение Саакашвили, который якобы страдает в больнице. Так что хорошо, что законопроект отозвали. Думаю, на очередном митинге ЕНД будет выдвигать требование освобождения Саакашвили. Но, скорее всего, народу придет уже гораздо меньше, — подытожил политолог.

Также отмечается, что пока что требований об освобождении Саакашвили на протестных акциях озвучено не было.