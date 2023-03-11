Один из крупнейших американских банков в США Silicon Valley обанкротился за два дня Фото: REUTERS

Регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытие обанкротившего Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

В минувший четверг, 9 марта, SVB сообщил о выпуск дополнительных акций на 2,25 млрд долларов из-за неудачной операции с ценными бумагами, после такого заявления крупные консалтинговые агентства посоветовали вкладчикам снять средства «в качестве предосторожности».

Руководство SVB заявило своим крупнейшим клиентам, что банк хорошо капитализирован, имея также качественный баланс, призвав их к спокойствию.

Тем не менее уже на следующий день, 10 марта, отток средств ускорился так сильно, что регулятор США сообщил о банкротстве банка даже до закрытия биржевых торгов. SVB был передан под управление FDIC.

«Банкиры всегда переоценивают лояльность своих клиентов», - приводит Bloomberg комментарий бывшего председателя американской финансовой холдинговой компании The Bancorp Дэниела Коэна.

Остатки капитала банка используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Напомним, два года назад в США обанкротилась крупная нефтяная компания Chesapeake Energy, которая занималась разведкой и добычей сланцевой нефти в Техасе.