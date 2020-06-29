29 Июнь 2020 2020-06-29T05:13:20+03:00

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В ночь на понедельник, 29 июня, стало известно, что в США обанкротилась нефтяная компания Chesapeake Energy, которая занимается разведкой и добычей сланцевой нефти в Техасе.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня (в воскресенье) объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (американского закона о банкротстве – прим. ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что долги техасского добытчика сланцевой нефти «приближаются к семи миллиардам долларов». Руководство компании договорилось с частью акционеров и кредиторов о выделении ей ссуды на 925 миллионов долларов. Кроме того, корпорации Chesapeake Energy, убытки которой в первом квартале года составили около $8,3 миллиарда, обещали выделить под эмиссию долговых обязательств 600 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первой жертвой нефтяного кризиса в Штатах стала американская буровая компания Whiting Petroleum Corp, объявившая о банкротстве 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU