Бывший глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал Запад продумать мирный план для Украины

Бывший глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал Запад создать посредническую группу по возможному дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Фото: REUTERS

Запад должен задуматься о мирном процессе на Украине. Такое мнение высказал бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Политик назвал настоящее время наиболее подходящим для «запуска мирного процесса для Украины».

Ишингер напомнил, что общественность западных стран начинает протестовать против оказания военной помощи Украине.

«Наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой нам нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии все больше задается критическими вопросами», - отметил он в публикации для издания Tagesspiegel.

Ишингер предложил Великобритании, Германии, США и Франции создать «посредническую группу», которая могла бы в перспективе сыграть роль в дипломатическом урегулировании конфликта, допустив участие в этой группе ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО и ряда стран.

В то же время Ишингер предостерег политиков от оказания давления на Киев, подчеркнул, что от Украины «нельзя требовать готовности к переговорам».

Ранее Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Подробности здесь на KP.RU.

Также мирный план урегулирования ситуации на Украине, включающий отказ Киева от претензий на Крым, предлагал американский миллиардер Илон Маск.

Тем временем экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине катастрофу из-за протестов в Европе против поддержки Киева.