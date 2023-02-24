Китай опубликовал план мирного урегулирования кризиса на Украине

Китай обнародовал план мирного урегулирования кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. Документ размещен на сайте МИД КНР.

План урегулирования включают в себя 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня и боевых действий.

«Необходимо начать мирные переговоры. Диалог и переговоры - это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине», - говорится в документе.

Отмечается, что «необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».

«Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран...», - подчеркивается в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года член Политбюро ЦК Компартии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.

В МИД России подчеркивали, что китайские партнеры ознакомили их со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию.

США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине, об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, «Китай, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой активно оказывает поддержку Москве».