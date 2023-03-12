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НовостиПолитика12 марта 2023 17:18

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине катастрофу из-за протестов в Европе против поддержки Киева

Эта тенденция набирает обороты и может поставить Украину в очень трудное положение, предупредил политолог
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы Фото: кадр из видео

Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы Фото: кадр из видео

Акции протеста в Европе против поддержки Украины могут грозить Киеву катастрофой, считает бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

В эфире своего YouTube-канала политолог отметил, что ситуация с противниками поддержки Киева обостряется в частности в Чехии, находящейся недалеко от Украины. Эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить Украину в очень трудное положение, предупредил Соскин.

Напомним, на этой неделе в Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины. Политик назвал символику фашистской и выбросил на улицу. После этого Штефанова задержали, но вскоре отпустили.

В конце февраля в центре Берлина прошла манифестация против поставок вооружений Киеву. В ней приняли участие более 25 тысяч человек.