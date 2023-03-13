HSBC купила британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Банк SVB обанкротился за два дня из-за неудачного заявления Фото: REUTERS

Банковская группа HSBC Holdings plc выкупила британское подразделение американского банка Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из заявления минфина Великобритании. По сообщениям HSBC, сумма сделки составила один фунт стерлингов.

Глава минфина Британии Джереми Хант сообщил, что данная сделка гарантирует, что вклады клиентов останутся под защитой и будут доступны в обычном режиме. Хант отметил, что это стало возможно в столь короткие сроки благодаря содействию Банка Англии.

Напомним, один из крупнейших банков в США Silicon Valley обанкротился за два дня. Причиной стал выпуск дополнительных акций на 2,25 млрд долларов из-за неудачной операции с ценными бумагами, после которого крупные консалтинговые агентства посоветовали вкладчикам снять средства «в качестве предосторожности».

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