Банки Кубы стали принимать карты российской системы «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько банков Гаваны начали прием карт российской платежной системы «Мир», об этом сообщило агентство ТАСС.

Издание отметило, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы.

«Возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо», - говорится в статье.

В публикации пояснили, что приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате - 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

Как писал сайт KP.RU, летом 2022 года советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона сообщал, что банкоматы Кубы теперь принимают карты российской платежной системы «Мир», а до конца текущего года эти карты будут приниматься во всех точках продаж страны.

«До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», - заявил дипломат.