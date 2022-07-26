Банкоматы Кубы стали принимать карты "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банкоматы Кубы теперь принимают карты российской платежной системы «Мир», а до конца текущего года эти карты будут приниматься во всех точках продаж страны. Такое заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР) сделал советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

«До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты "Мир" станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», - заявил дипломат, отметив, что первый этап, предусматривающий прием карт «Мир» в банкоматах, завершен.

Эскалона уточнил, что банкоматы государственных банков можно найти в Гаване, а также в крупных туристических центрах, в том числе на популярном курорте Варадеро, а также напомнил, что в прошлом году наибольший турпоток на Кубу обеспечили россияне. Согласно приведенным данным, в 2021 году страну посетили почти 147 тысяч жителей России.

Напомним, в июне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство ведет работу для приема банковских карт «Мир» в семи новых странах, а также собирается начать диалог еще с пятью странами.