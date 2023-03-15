Украинские военные не забирают тела бойцов, погибших под Артемовском Фото: REUTERS

Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском. Об этом рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

«Пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста - приходите, забирайте», - приводит агентство РИА Новости заявление бойца, который отметил, что группы ЧВК «немного другое понимание» о боевых действиях.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 15 марта, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что украинские офицеры, которые сейчас находятся под Артемовском, готовят материалы по дискредитации российских войск.

Напомним, во вторник, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении обороны Артемовск, после решения продолжать боевые действия в городе.