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НовостиПолитика15 марта 2023 5:28

Марочко заявил о подготовке Украиной дискредитации российских сил под Артемовском

По словам подполковника, материалы готовят украинские офицеры, которые состоят на службе в центре информационно-психологических операций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко заявил о подготовке Украиной дискредитации российских сил под Артемовском

Марочко заявил о подготовке Украиной дискредитации российских сил под Артемовском

Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в среду, 15 марта, заявил, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском готовят материалы для дискредитации российских сил.

По его словам, эти офицеры находятся на службе в одном из центров информационно-психологических операций. Марочко уточнил, что на данный момент они расположились в окрестностях Артемовска и Часова Яра.

«Исходя из характера работы, основная задача - подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск», - заявил подполковник в беседе с РИА Новости, уточнив, что в задачи офицеров также входит поднятие морально-психологического состояния украинских солдат.

Напомним, днем ранее, 14 марта, Ставка Верховного главкома Украины приняла решение продолжать боевые действия в Артемовске, а украинский президент Владимир Зеленский заявил об усилении обороны города.