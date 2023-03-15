Марочко заявил о подготовке Украиной дискредитации российских сил под Артемовском Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в среду, 15 марта, заявил, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском готовят материалы для дискредитации российских сил.

По его словам, эти офицеры находятся на службе в одном из центров информационно-психологических операций. Марочко уточнил, что на данный момент они расположились в окрестностях Артемовска и Часова Яра.

«Исходя из характера работы, основная задача - подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск», - заявил подполковник в беседе с РИА Новости, уточнив, что в задачи офицеров также входит поднятие морально-психологического состояния украинских солдат.

Напомним, днем ранее, 14 марта, Ставка Верховного главкома Украины приняла решение продолжать боевые действия в Артемовске, а украинский президент Владимир Зеленский заявил об усилении обороны города.