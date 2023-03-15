Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска Фото: REUTERS

Оборона Артемовска (старое название - Бахмут) будет усилена, об этом заявил президент Зеленский в видеообращении.

«Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что «основное внимание - ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - прим.) «Хортица» и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление».

Как писал сайт KP.RU, в офисе Зеленского ранее сообщили, что ставка Верховного главкома Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске Донецкой народной республики.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута», – сказано в сообщении.

Пригожин заявил, что ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц:

«По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц – это убитыми».