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НовостиВ мире15 марта 2023 12:10

В США обеспокоены риском утечки технологий из-за крушения беспилотника в Черном море

Newsweek: в США обеспокоены риском утечки технологий из-за крушения беспилотника в Черном море
Роман КИЛЬМЯШКИН
В США опасаются, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

В США опасаются, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

Фото: REUTERS

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман выразил беспокойство, что американские военные технологии, использованные в американском беспилотнике MQ-9, могут попасть в руки России. Его слова приводит издание Newsweek.

"Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями", - подчеркнул отставной офицер.

Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон предпринял меры, чтобы американский беспилотник, упавший в Черном море, не попал в чужие руки.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, заверили в оборонном ведомстве.