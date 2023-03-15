Минобороны России назвало причину падения беспилотника США MQ-9 в Черное море

Минобороны РФ назвало причину крушения американского беспилотника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Об этом сообщило министерство обороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что средства контроля воздушного пространства ВКС России заметили дрон США утром 14 марта, после чего на перехват были направлены истребители.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что вооружение против американского дрона не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали. После падения БПЛА истребители вернулись на аэродром базирования.

В сообщении также подчеркивается, что беспилотник нарушал границы района временного режима использования воздушного пространства и двигался с выключенными транспондерами.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Генерал ВВС США Джеймс Хекер утверждает, что беспилотник якобы "выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве".

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти Соединенных Штатов обеспокоены инцидентом с разведывательным беспилотником Reaper над акваторией Черного моря и намерены связаться по этому поводу с Россией.