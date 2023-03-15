Кирби заявил, что США предприняли меры для защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки

США приняли меры для обеспечения защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки Фото: REUTERS

Вашингтон предпринял меры, чтобы американский беспилотник, упавший в Черном море, не попал в чужие руки. Об этом заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 15 марта 2023 года.

"США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника", - подчеркнул Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты не желают, чтобы другая страна завладела американской военной техникой.

Напомним, Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотником MQ-9. По его словам, данные действия якобы необходимы для обеспечения национальной безопасности США.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

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