Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 18 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром в субботу, 18 марта. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным, которая предоставляет онлайн-карты, воздушная тревога на украинской территории прозвучала в субботу, 18 марта, примерно 10.07 мск в Киеве, после чего в течение нескольких минут сигнал тревоги распространился на всю территорию страны.

Тем временем, в январе этого года председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о достижении критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины из-за российских ударов.

Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала о том, что общая сумма ущерба гражданской, а также критически важной инфраструктуре страны уже превышает 127 млрд долларов.