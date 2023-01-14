МИД Украины: гражданской инфраструктуре страны нанесен ущерб на 127 миллиардов долларов

Данными об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре Украины, озвучила замглавы МИД страны Эмине Джепарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов США. С соответствующим заявлением в ходе заседания Совета безопасности ООН выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, ущерб на такую сумму был нанесен гражданской инфраструктуре страны за время конфликта с РФ. При этом высокопоставленный украинский дипломат не стала уточнять, каким образом внешнеполитическому ведомству удалось провести подсчет, благодаря которому появилась эта сумма.

Также Джепарова анонсировала программу масштабного восстановления Украины, в которой, по ее словам, смогут принять участие все западные партнеры Киева. Более того, по ее словам, "Украина скоро станет крупнейшей стройкой Европы".

Получено ли на данный момент украинским МИДом официальное согласие хотя бы от одного западного государства на участие в процессе восстановления Украины, Джепарова в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН уточнять не стала.