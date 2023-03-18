На химзаводе в Долгопрудном начался пожар, один человек пострадал

На заводе воспламенилась емкость объемом 12 кубических метров, в которой хранилось талловое масло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 марта 2023 года на химическом заводе «Тонкий Органический Синтез» в подмосковном городе Долгопрудном по адресу: Лихачевский проезд, дом № 5В произошло возгорание.

Отмечается, что по этому адресу расположено предприятие ТОС - «Тонкий органический синтез». Является одним из старейших заводов химпрома. Основано в 1937 году. Сейчас выпускает средства для дезинфекции, полимерные материалы, растворы для анализа крови и другое промышленное сырье.

По предварительным данным экстренных служб, на заводе воспламенилась емкость объемом 12 кубических метров, в которой хранилось талловое масло. В результате инцидента пострадал один человек. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Открытое горение было оперативно ликвидировано.

Напомним, летом 2022 года на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном произошел пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров, но к счастью происшествии никто не пострадал.

Летом 2022 года в Долгопрудном из-за сильных ливней сгорели два больших ангара, площадь пожара составила 6000 тысяч кв. метров. В тушении пожара было задействовано 70 человек и 21 машина.