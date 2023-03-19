Количество погибших после землетрясения в Эквадоре увеличилось до 14 человек

Число погибших от землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек. Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Эквадоре в субботу 18 марта увеличилось до 14 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Гильермо Лассо.

Также сообщается, что различные травмы получил 381 человек.

Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.

Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за землетрясения в Эквадоре 18 марта 2023 года.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.7 балла произошло в 59 километрах от города Гуаякиль на глубине 80 километров. В последний раз в Эквадоре сильное землетрясение прошло в этом же районе в июле 2022 года. Подземные толчки магнитудой 6 баллов тогда унесли жизнь 16-летнего подростка.

В феврале 2023 года серия разрушительных землетрясений произошла в Турции и Сирии. Подробности здесь на KP.RU.