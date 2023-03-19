Количество погибших после землетрясения в Эквадоре увеличилось до 14 человек

Число погибших от землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек.
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Количество погибших в результате землетрясения в Эквадоре в субботу 18 марта увеличилось до 14 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Гильермо Лассо.
Также сообщается, что различные травмы получил 381 человек.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за землетрясения в Эквадоре 18 марта 2023 года.
Напомним, землетрясение магнитудой 6.7 балла произошло в 59 километрах от города Гуаякиль на глубине 80 километров. В последний раз в Эквадоре сильное землетрясение прошло в этом же районе в июле 2022 года. Подземные толчки магнитудой 6 баллов тогда унесли жизнь 16-летнего подростка.
В феврале 2023 года серия разрушительных землетрясений произошла в Турции и Сирии. Подробности здесь на KP.RU.