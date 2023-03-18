Три человека погибли из-за землетрясения в Эквадоре 18 марта 2023 года

В Эквадоре зафиксировали сильные подземные толчки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум три человека погибли в результате землетрясения в Эквадоре 18 марта 2023 года. О погибших сообщило местное издание Semana. Газета El Universo сообщила о нескольких раненых, находившихся в автомобиле, на который обрушилась часть стены дома. Также в издании отмечено, что в городе Наранхаль в данный момент проводится разбор завалов.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.7 балла произошло в 59 километрах от города Гуаякиль на глубине 80 километров. В последний раз в Эквадоре сильное землетрясение прошло в этом же районе в июле 2022 года. Подземные толчки магнитудой 6 баллов тогда унесли жизнь 16-летнего подростка.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о случившемся в апреле 2016 года землетрясении магнитудой 7.8 балла. В результате тех событий были разрушены сотни домов, погибло более 600 человек, а ранения получили более 50 тысяч человек.