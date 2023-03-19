Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь и зашел в гости к местной семье

Владимир Путин посетил Мариуполь и зашел в гости к местной семье. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Это была его первая рабочая поездка на Донбасс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля в воскресенье 19 марта.

Путин за рулем авто объехал несколько районов Мариуполя и осмотрел ряд городских объектов. В частности, он побывал на береговой линии и осмотрел местный театр.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, как идет строительство новых жилых микрорайонов, объектов образования, ЖКХ, медучреждений.

Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Одна из семей пригласила президента в гости.

Накануне Владимир Путин сел за руль и приехал в Крым. Подробности того, как президент побывал на экскурсии в уникальном месте на юге России, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО, заслушав доклады Валерия Герасимова и других военачальников.