Путин провел совещание в командном пункте СВО. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - сообщает пресс-служба Кремля.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе с рабочей поездкой. Глава государства прилетел в город на вертолете, а после за рулем автомобиля объехал несколько районов и осмотрел ряд городских объектов. Путин заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о том, как идет строительство и восстановление города, поговорил с местными жителями и зашел в гости по приглашению одной из семей.

Накануне Владимир Путин сел за руль и приехал в Крым. Подробности того, как президент побывал на экскурсии в уникальном месте на юге России, читайте здесь на KP.RU.