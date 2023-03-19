Путин заявил о невозможности применения сослагательного наклонения в контексте сроков начала спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин» на Первом канале, заявил о том, что у сроков начала спецоперации на Украине не может быть сослагательного наклонения.

Журналист задал главе государства вопрос: «стоило ли начать спецоперацию ещё в 2014 году?». Как отметил президент, помимо невозможности применять в этом вопросе сослагательное наклонение, он ещё и касается темы готовности России к чему-то куда более серьёзному и глобальному, нежели так называемая «крымская весна».

Поясняя свой ответ, Путин заявил о больших изменениях как в России, так и в международной политике за последние годы, начиная с 2014. Одним из главнейших вопросов стало обеспечение страны продовольствием, а вторым по важности - импортозамещение. Также президент заявил и об изменениях в российской армии, добавив, что для развития сухопутных войск нужно ещё многое сделать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин провёл рабочее совещание в командном пункте военной спецоперации на Украине, в Ростове-на-Дону.