СК России возбудил уголовное дело после убийства командира ППС в Херсонской области Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на командира взвода ППС в Херсонской области и его семью. Мужчина погиб, его жена и совершеннолетняя дочь выжили, о чём сообщает пресс-служба ведомства. Способ убийства классифицировали как общественно-опасный.

Известно, что неизвестный подложил взрывчатку под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, который принадлежал погибшему. Позже, когда мужчина со своей семьёй ехал в машине, произошёл подрыв. Командир взвода ППС погиб на месте, его жена (начальник штаба ОМВД Новокаховского) и дочь получили телесные повреждения.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место преступления, проводятся оперативно-розыскные и иные мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что СК России возбудил уголовное дело после того, как командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову прислали конверт с ядовитым веществом.