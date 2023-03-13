СК России возбудил уголовное дело по факту попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на Апты Алаудинова. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Алаудинова Дениса Шапиро.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом. Потерпевшими по делу проходят Алаудинов и его адъютант Мизаев.

Напомним, о попытке отравления Апты Алаудинова при помощи присланного в конверте неизвестного токсического вещества рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Попытка покушения произошла 8 февраля 2023 года. Адъютант Алаудинова получил адресованный генералу конверт. Оказалось, письмо было пропитано отравляющим веществом. Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что Алаудинов обратил внимание на исходящий от письма запах и своевременно обратился за помощью.