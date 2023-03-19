Польский посол во Франции заявил о планах Варшавы вступить в прямое столкновение с Россией после поражения Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил о том, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт, и войдёт в прямую конфронтацию с Россией. Об этом дипломат сообщил в ходе интервью на телеканале LCI.

По мнению Росцишевского, если Украина не сумеет «защитить свою независимость», то у Польши «не будет другого выбора», кроме как вступить в конфликт. Речь идёт, якобы, о «защите идеологии западного мира». Весь украинский конфликт, уверен посол, это «сражение за базовые ценности и культуру Запада».

Ранее KP.RU сообщал о том, что у Польши есть далеко идущие планы, оформившиеся задолго до начала спецоперации России на Украине. Варшава уже долгое время хочет забрать себе часть украинских территорий, и весь нынешний конфликт использует как повод для того, чтобы в будущем запросить эти земли себе, за политическую и военную помощь Зеленскому.