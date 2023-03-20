Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад давил на МУС для выдачи ордера на «арест» президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС», - заявила Кнайсиль.

По ее словам, «это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован».

Она уточнила, что Украина не признает МУС, однако хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Мария Захарова заявила, что решения данного суда не имеют никакого значения для Российской Федерации.

По ее словам, Россия не обязана соблюдать требования МУСа потому, что Кремль не является участником Римского статуса.

«Ордеры» на арест, выдаваемые Гаагским МУС, для нашей страны юридически ничтожны», - отметила дипломат.

Напомним, в конце января 2016 года Москва вышла из соглашения по участию в МУС. МИД России сообщал, что это решение было принято на основании неэффективной и однобокой работы суда в рамках расследуемых им дел.