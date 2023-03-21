Премьер Японии Кисида прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из Польши, чтобы провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает японское агентсво Kyodo.

Как следует из сообщения журналистов, Кисида приехал на поезде, следовавшим в Незалежную из Польши. На вокзале его встретила первый замглавы министерства иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова.

Это первый визит Кисиды на Украину с начала спецоперации. Он оставался последним из лидеров стран "Большой семерки" (G7), не посещавшим Киев.

Как ранее писал сайт KP.RU, МИД Японии сообщил, что Кисида намерен лично заявить президенту Украины о поддержке и солидарности. После посещения Киева политик намерен отправиться в Польшу, где 22 марта встретится с руководством страны. Во время визита премьер-министр Японии планирует подтвердить сотрудничество в рамках оказания поддержки Киеву.