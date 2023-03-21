Премьер-министр Японии посетит Украину 21 марта 2023 года Фото: REUTERS

В МИД Японии подтвердили визит премьер-министра Фумио Кисиды на Украину 21 марта. В Киеве политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

Как отмечает в заявлении Министерство иностранных дел Японии, Кисида намерен лично заявить президенту Украины о поддержке и солидарности.

— Кроме того, в ходе саммита стороны намерены твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем…, а также подтвердить стремление по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона, — сообщили в ведомстве.

После посещения Украины Кисида отправится в Польшу, где 22 марта встретится с руководством страны. Во время визита премьер-министр Японии планирует подтвердить сотрудничество в рамках оказания поддержки Киеву.

Ранее Фумио Кисида заявлял о планах заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ заявляли, что с Токио вести переговоры о возобновлении сотрудничества не будут из-за недружественного настроя Японии по отношению к Москве.