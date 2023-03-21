США передадут Украине старую версию танков Abrams для ускорения поставок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты решили передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку в этмо случае их поставка будет осуществлена быстрее, заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

«Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в версии M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки», – сказал он в ходе брифинга.

Как уточнил представитель Пентагона на поставку 30 танков Abrams M1A2 может понадобиться около года, в то время как передача машин Abrams M1A1 может состояться уже к осени этого года.

Напомним, в январе президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла.