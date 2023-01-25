Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине Фото: REUTERS

Правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, об этом во время официального обращения заявил президент Джо Байден.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону», - сообщил Байден.

Он отметил, что в пакет также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Байден уточнил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.

Как писал сайт KP.RU, 25 января, Bloomberg сообщил, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов.

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.

Шольц сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Он отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

При этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине. При этом он не уточнил, сколько именно техники страна выделит Киеву.

Представитель Минобороны заявила, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

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